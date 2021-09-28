الحشد الشعبي: الخبرة التراكمية أسهمت بنجاح الزيارة الاربعينية

2021/09/28 | 18:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد معاون رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي ياسر العيساوي، اليوم الثلاثاء، أن الخبرة التراكمية على مدار سبع سنوات أسهمت في إنجاح زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).وقال ياسر العيساوي ان “الحشد الشعبي شارك مشاركة فاعلة واساس في تأمين زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) واستنفر جميع جهوده في قيادات البصرة وديالى وبغداد وصلاح الدين والفرات الاوسط واستنفرت المديريات وبتنسيق كامل مع الاجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً من قيادة العمليات المشتركة وعمليات الفرات الاوسط وبقية القيادات”.واضاف، ان “العمليات سبقت الزيارة منذ اليوم الأول من شهر محرم الحرام وتنفيذ عمليات في المناطق التي تشهد تهديدا ارهابيا ومنها منطقة الجزيرة وجرف النصر […]

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