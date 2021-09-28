مجرد تساؤل ، والتساؤل والسؤال حق مشروع - سعيد الوجاني

2021/09/28 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني من قتل البرلماني عبدالوهاب بلفقيه / Quia assassiné le parlementaire Abdewahab Belekih ?هل انتحر، أم أُجبر على الانتحار ، أم أجبروه على الانتحار / S’est-il suicidé ou l’ont forcé à ce suicider 1 ) ما هي الملفات التي سوّاها مع الوزير السابق المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ؟ وهي ملفات جد حساسة وتكون موضوع متابعات جنائية ..



وهنا نسأل المدعو الشرقي ضريس : في سنة 1977 ، التحقت بوزارة الدا ......





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