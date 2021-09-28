#امين_يونس " … حذاء ليلى كانَ مُهترِئاً ، أرَتْهُ لوالديها قبل أشهُر ، فذهبوا الى منظمةٍ خيرية وجلبوا لها حذاءاً مستعملاً لكنهُ واسعٌ على قدمَيها ، ووعدوها أن يشتروا لها حذاءاً جديداً بعد فترة .
أما أخوها سليم ، فيشكو من مَرَضٍ في صدره ، فجلبوا لهُ حبوب أسبرين ووعدوه أن يأخذوه للمختبر والأشعة والطبيب بعد مُدّة .
وعندما كانا (أي ليلى وسليم ) يتذمرانِ بين الحين والحين ، يغضبا عليهما ويعاقبانهما بل ويقسوانِ عل ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والسلامُ عليكُم ورحمة الله - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والسلامُ عليكُم ورحمة الله - امين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).