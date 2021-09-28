لماذا ننتخب والحرامية تحوف ؟؟ - علي عرمش شوكت

2021/09/28 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت الانتخاب هي مطلب شعبي جماهيري قبل كل شيء ..



لماذا ؟ .



الجواب: لكي يأتي من يحكم مختاراً مسنوداً من قبل الناس.



الامر الذي يلزمه بالمطلق لتحقيق مطالب ناخبيه..



هذه البديهية لها قواعد اخلاقية تسبق كونها قانونية وانسانية لتجسيد العدالة بين الجميع وهي معيار لمدى تجليات حرية الاختيار.



وكذلك يمكن اعتبارها درساً في الثقافة الديمقراطية، وتجليات للارادة الواعية الكامنة لدى المواطنين.



دون ذلك تنقلب المعادلة ......





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