2021/09/28 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه (1.14 مليار دولار)، بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، لتصبح أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثيًا في العالم.

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