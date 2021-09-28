الجفاف يأكل أكبر المسطحات المائية في العراق.. شاهد الأهوار (صور)

2021/09/28 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، تعرض الاهوار الوسطى في ذي قار لجفاف قاسٍ نتيجة لأزمة المياه والحصار المائي الذي يتعرض له العراق من دول الجوار ( تركيا وسوريا وايران).

وطرحت وزارة الموارد المائية عدة حلول لتجاوز أزمة المياه سواء على المستوى القصير أو الطويل، من بينها أن يعتمد سكان الجنوب من الآن وصاعدا على نظام التحلية للحصول على مياه الشرب، بدلا من الاستعانة بمياه نهري دجلة والفرات.

لكن هذه الطروح تبدو غير واقعية لأنها بحاجة إلى بنية تحتية غير موجودة أصلا وتحتاج لوقت طويل وأموال ضخمة لتنفيذها.

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