محافظ كربلاء: رفع 53 ألف طن من النفايات

2021/09/28 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كربلاء

أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم الثلاثاء، رفع 53 ألف طن من النفايات خلال عمليات التنظيف في الزيارة الأربعينية.وقال إعلام الخطابي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي أجرى زيارة الى مديرية بلدية كربلاء، حيث التقى خلال اللقاء بالمعاونين في مديرية البلدية"، مشيدا بـ"الجهود الكبيرة التي تقدمها كافة كوادر الدائرة خلال الزيارة الاربعينية في اعمال التنظيفات ورفع النفايات التي وصلت الى مايقارب 53 الف طن من النفايات".ووجه الخطابي بـ"استمرار بذل الجهود والقيام بحملة كبرى لرفع النفايات واجراء التنظيفات في مختلف مناطق المحافظة".

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