الصناعة توضح حقيقة عائديـة شركـة الفـاو إليها

2021/09/28 | 18:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة الصناعـة والمعـادن، اليوم الثلاثاء، ما تناقلتـهُ وسائـل الإعـلام حـول عائديـة شركـة الفـاو إليها.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وسائل الإعلام تناقلت اليوم، خبر إندلاع حريق في شركة الفاو وذكرت إنها تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، نود التنويه أن شركة الفاو غير تابعة إلى وزارة …

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