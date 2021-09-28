البيئة توكد اهمية مواجهة التحديات البيئية في نينوى وازالة الالغام

2021/09/28 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت وزارة البيئة سعيها لازالة الألغام والمقذوفات الحربية من اراضي محافظة نينوى كونها اكثر المحافظات التي تشكو من مخلفات الحرب ويوجد عدد كبير من الالغام التي لم يتم ازالتها الى حد الان.وشدد وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي في مؤتمر صحفي مشترك بحضور محافظ نينوى نجم الجبوري ومدير عام دائرة شوون الألغام ظافر محمود وقائد عمليات غرب نينوى جبار الطائي وقائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني ومدير بيئة نينوى خالدة محمود:" ضروروة التركيز على أخر المستجدات الميدانية وأبرز وأهم المعوقات والعقبات التي تعترض سير الاعمال في مجال ازالة الالغام في المحافظة لانها من اكثر المحافظات التي تشكو من مخلفات الحرب ويوجد عدد كبير من الالغام ومخلفات الحروب التي لم يتم ازالتها الى حد الان والتي تقدر كميتها ب١٣ مليون طن انقاض بالجانب الايمن من الموصل وجاري معالجتها بعدة طرق كيميائيا واشعاعيا"./انتهى7

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