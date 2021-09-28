جملة من الإجراءات اتخذتها المرور حققت انسيابية كبيرة بالزيارة الأربعينية

2021/09/28 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت إجراءات جديدة خلال الزيارة الأربعينية حققت انسيابية كبيرة في نقل الزائرين.وقال مدير إعلام وعلاقات المديرية، العميد حيدر كريم، في تصريح للوكالة الرسمية، […]

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