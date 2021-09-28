معهد التطوير النيابي يؤكد انفتاحه على المعاهد والمراكز العربية والدولية

2021/09/28 | 19:03 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

اعلن مدير عام معهد التطوير النيابي في مجلس النواب سعد فياض، انفتاح المعهد للتعاون مع المعاهد النظيرة في المجالس النيابية العربية والأجنبية ومراكز التدريب والتطوير والمنظمات المانحة من اجل تطوير عمل النواب وتأهيل وتعزيز قدرات موظفي البرلمان.

وقال فياض في بيان تلقته "الصباح": ان "معهد التطوبر النيابي الذي تأسس وسط ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا منفتح بشكل تام للتعاون مع المعاهد النظيرة في المجالس النيابية العربية والاجنبية والمراكز ومراكز التدريب والتطوير والمنظمات المهتمة بمجال التدريب من اجل تطوير عمل النواب وتعزيز قدرات الموظفين في مختلف دوائر مجلس النواب ولجانه".

واضاف ان "المعهد يستعد لتنفيذ ستراتيجية عمل متكاملة خلال الدورة النيابية الجديدة للقيام بالعديد من النشاطات والفعاليات التي تخص الجانب التشريعي إلى جانب امتلاكه لحقيبة تدريبية تخص تطوير عمل النواب الجدد"، مشيرا الى تطلعه للتعاون والشراكة مع الجهات الدولية المختصة والمانحة في تتفيذ محاور الحقيبة التدريبية لتحقيق الاهداف المرجوة في تطوير المسيرة التشريعية.

واثنى فياض على الدعم المقدم من رئاسة مجلس النواب التي كانت سباقة في انبثاق المعهد ودعم خططه في جميع المجالات.

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