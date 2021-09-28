أزمة كبرى تنتظر كروس في ريال مدريد

2021/09/28 | 19:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن أزمة تنتظر الألماني توني كروس، في ريال مدريد، بعد تعافيه من الإصابة.وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة شيريف تيراسبول، الظهور الأول لكروس هذا الموسم، بعد استعادة جاهزيته لخوض المباريات.وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كروس سيجد صعوبة كبيرة في التواجد ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد، حيث سيحتاج […]

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