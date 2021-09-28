محو العراق (3) - عبدالحميد برتو

2021/09/28 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو عراقيون تحت الحصارنجح الكتاب من بدايته، في الجمع بين جمال الإسلوب والحرص على إيصال الحقيقية.



لا يمكن أن تتوفر أو تسطع الحقيقة إلاّ في حالة الإنغمار بالأحداث، في مسعى للوصول الى نواتها الأساسية.



يحلو لنا أن نقول بأن العلم يبدأ بفتج باب السؤال بماذا ولماذا.



كلما إنغمر السؤال بواقع الأحداث تبددت الأستار الزائفة.سار الكتاب على منهجية واضحة، تقوم على جمع الأدلة وتحليلها وتصديق النتائج ثم طر ......





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