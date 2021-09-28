واشنطن تمول منحة لبناء القدرات في جامعات نينونى

2021/09/28 | 19:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت السفارة الامريكية في بغداد، عن تقديم منحة بقيمة 1.2 مليون دولار لبناء القدرات في جامعات نينوى .وذكرت السفارة في بيان اليوم ، انها تمول منحة بقيمة 1.2 مليون دولار لبناء القدرات في كل من جامعات نينوى والحمدانية وتلعفر ، التي ستسهم في خلق الفرص التعليمية والاقتصادية للسكان الذين استهدفوا من قبل داعش.واشارت الى ان " مشروع تطوير الجامعات المحررة ، الذي امده سنتان ،يدعم اهداف اتفاقية الاطار الستراتيجي من خلال دعم النظام التعليمي العراقي"./انتهى8

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