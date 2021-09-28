المالكي يعزي الشعب العراقي في ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام

2021/09/28 | 19:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عزى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الشعب العراقي في ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام .واشار المالكي في بيان بالمناسبة ، الى :" المشاهد العظيمة المباركة التي تسير فيها حشود المعزين الى قبلة الاحرار في كربلاء وتحث الخطى الى ابي عبد الله الحسين (ع) وآل بيته واصحابه الشهداء في طريق الحق والاباء والكرامة ورفض الظلم والطغيان ….لاداء الشعائر الحسينية التي يعبر فيها ملايين من محبي سيد الشهداء ، والسائرين على نهجه عن تمسكهم باهداف نهضته وقيم ومبادىء ثورته التي كانت تدعو الى الاصلاح ومحاربة الظلم والفساد" .واضاف:" يجسد هذا الحدث العظيم والفريد في نوعه الذي لم ولن يتكرر على امد الدهور ، معنى العطاء الذي جادت به دماء الامام الحسين والشهداء من اهل بيته واصحابه" .وتابع:" لقد لبت هذه الحشود المليونية النداء الذي اطلقه الامام الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم ( الا من ناصر ينصرنا ) هؤلاء هم انصارك يا ابا عبد الله …..وفي قلوبهم جذوة ثورتك متوقدة في رفض الظلم ونصرة كل مظلوم ….ونحن على مشارف ختام زيارة الاربعين نحيي كل من اتى ملبيا لنداء النصرة ونسأل الله ان يتقبل اعمالهم ، ونحيي كل من قدم لهم الخدمة وجعل من هذه المسيرة عنوانا للوفاء والكرم والعطاء".وتابع :" بهذه المناسبة الاليمة نجدد التعازي الى الشعب العراقي والمراجع العظام ومحبي اهل البيت ، كما نتقدم بالشكر والثناء الى الاجهزة الامنية والحشد الشعبي وكل تشكيلات قواتنا المسلحة بصنوفها كافة ، التي يسرت ونظمت وحمت هذه الحشود العظيمة وتابعت الجهد ليل نهار لانجاح هذه الزيارة ،كما نشكر المؤسسات والهيئات والمواكب الحسينية وفرق المتطوعين التي بذلت اقصى ما تستطيع من جهد خدمة للزائرين ووفاء للامام ابي عبد الله الحسين وطلبا لشفاعته يوم الدين"./انتهى7

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