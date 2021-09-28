2021/09/28 | 19:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، وجود تحرك لتأمين اجتماعات فنية بين العراق والجانب الإيراني لحسم ملف المياه، فيما أشارت إلى أن المفاوض العراقي يبحث ملف المياه مع الجانبين الإيراني والتركي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتحرك نحو الجانب الايراني لحسم ملف المياه المركز الخبري الوطني.

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