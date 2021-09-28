المرور تؤكد شطر طرق الزائرين حققت انسيابية كبيرة بالزيارة الأربعينية

2021/09/28 | 19:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجراءات انعكست بشكل ايجابي على انسيابية الطرق رغم كثافة الزائرين الوافدين الى كربلاء.

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