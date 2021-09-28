نقل بري للمسافرين بين عمان ودمشق لحين عودة الرحلات الجوية

2021/09/28 | 19:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل الأردني، وجيه عزايزة، الثلاثاء، عبر شبكة راديو سوا إن شركة الملكية ستقوم اعتبارا من الأحد القادم بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سوريا.

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