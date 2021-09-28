2021/09/28 | 19:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، وجود تحرك لتأمين اجتماعات فنية بين العراق والجانب الإيراني لحسم ملف المياه، فيما أشارت إلى أن المفاوض العراقي يبحث ملف المياه مع الجانبين الإيراني والتركي.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي ثامر، للوكالة الرسمية، إن “زيارة رئيس الوزراء الى طهران مع وفد وزاري عالي المستوى وضمنهم وزير …

ظهرت المقالة الموارد تكشف تحرك لتأمين اجتماعات فنية بين العراق وإيران لحسم ملف المياه أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تكشف تحرك لتأمين اجتماعات فنية بين العراق وإيران لحسم ملف المياه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تكشف تحرك لتأمين اجتماعات فنية بين العراق وإيران لحسم ملف المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).