2021/09/28 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الثلاثاء، تفتيش وتأمين مساحة تقدر بـ 60 كم مربع خلال العملية الأمنية التي انطلقت اليوم لتأمين جبال حمرين بمحافظة ديالى.

ونقل بيان للحشد عن قائد عمليات المحافظة، طالب الموسوي، قوله إن "قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية 1- 4 – 20 – 23 – 110- ولواء نداء ديالى شرعت صباحا بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش بأربعة أهداف رئيسة في ديالى".

وأضاف الموسوي، أن "العملية شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا في معسكر عائشة الذي يتخذ منه الارهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة".وتابع، أنه "تمكنت القوات من تفتيش مساحة تقدر بـ 60 كم مربع وتدمير 6 مضافات لفلول "داعش" الإرهابي والاشتباك مع عناصره وابعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن المنطقة"، مبينا ان "طيران الجيش العراقي قدم اسنادا رائعا للقطعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج نوعية في عملية حمرين الأمنية بديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج نوعية في عملية حمرين الأمنية بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).