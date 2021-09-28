اعتقال 3 متهمين بإطلاق نار في بغداد

2021/09/28 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين تبادلا اطلاق النار ومتهم ثالث اطلق النار على احد اصحاب المولدات في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد حصول حادث اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني باشرافه شخصيا لالقاء القبض على المتهمين".

وأضافت، أنه "تم تطويق محل الحادث حيث تمت عملية مطاردة لاحد المتهمين والقاء القبض عليه بالاضافة الى القاء القبض على صاحب الدار كونه ايضا قام بإطلاق النار حيث تم اصطحاب الطرفين الى مركز الشرطة".وأشار البيان إلى "تمكن مفارز فوج طوارىء بغداد السادس التابع للقيادة ايضا من القاء القبض على احد المتهمين والذي كان يحمل سلاح نوع مسدس اقدم على اطلاق النار على احد اصحاب المولدات الكهربائية الموجودة ضمن قاطع مسؤولية الفوج حيث تم اقتياده الى مركز الشرطة مع السلاح الناري الذي تم ضبطه".

وأكدت، "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".

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