2021/09/28 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في مفارقة تبدو غريبة، رجّحت دراسة حديثة أنّ أوّل طائر استأنسه الإنسان قبل آلاف السنين هو ما يُعرف اليوم بـ”أخطر طائر في العالم”.ووفق بيان صحافيّ عن الدراسة سلّطت عليها الضوء شبكة “سي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف ربّى الإنسان “أخطر طائر في العالم” قبل آلاف السنين؟ المركز الخبري الوطني.

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