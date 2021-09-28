2021/09/28 | 19:53 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 | 07:41 مساءً

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وصول بعثة الترميم الفرنسية المكلفة باعادة الحياة لمتحف الموصل

كشف مدير متحف الموصل الحضاري زيد غازي عن وصول فريق الترميم والصيانة الفرنسي لاستئناف اعمال الترميم والصيانة للقطع الاثرية المحطمة من قبل عصابات داعش الارهابية اثناء دخولها لمدينة نينوى.



واوضح غازي، في بيان ان عدد القطع المحطمة ٢٧ قطعة اثرية تعود لعصور مختلفة.



واكد غازي ان كوادر المتحف تعمل وبشكل مستمر جنبا الى جنب مع الفريق الفرنسي وفق الخطة التي تم وضعها مسبقا من اجل اعادة الحياة للقطع الاثرية المحطمة والحفاظ على ماتبقى منه ،معلنا ان الملاكات العاملة انجزت مرحلة الجمع والتصنيف وبعدها تبدأ مرحلة الربط ولصق القطع مع بعضها البعض.



واعلن غازي ان العمل يستمر لمدة خمسة سنوات بواقع اسبوعين من كل شهرين وفق برنامج اعده متحف اللوفر الفرنسي.

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