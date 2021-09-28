قبل 12 يوماً من الاقتراع.. مفوضية الانتخابات توجه رسالة للشعب العراقي

2021/09/28 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، رسالة الى الشعب العراقي مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لـ(بغداد اليوم)، انه "تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والفنية لإجراء الانتخابات المبكرة، وهي سوف تجري في موعدها المحدد وأن مفوضية الانتخابات مهيئة وملتزمة بموعد الانتخابات".

وخاطبت الغلاي العراقيين، قائلة: إن "الانتخابات البرلمانية المبكرة، ضرورة، والمشاركة فيها من قبل المواطنين ايضا ضرورة لانها انتخابات مهمة جداً وستحدد مصير شعب كامل"، مبينة أنها "ستجري وفق اليات جديدة، لم تنفذ في الانتخابات السابقة، لضمان نزاهة الانتخابات ولهذا يجب المشاركة الواسعة فيها وهذا ما نتوقعه".

يشار الى ان الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول المقبل ستجري وفق التصويت الالكتروني وعبر بطاقات بايومترية.

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