الحشد الشعبي يوجز اهداف عملية حمرين الأمنية في ديالى

2021/09/28 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تمكن عناصره من تفتيش وتأمين مساحة تقدر بـ 60 كم مربع خلال العملية الأمنية التي انطلقت اليوم لتأمين جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية 1- 4 – 20 – 23 – 110- ولواء نداء ديالى شرعت صباحا بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش بأربعة أهداف رئيسة في ديالى".

وأضاف الموسوي، أن "العملية شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا في معسكر عائشة الذي يتخذ منه الارهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة".

وتابع أنه "تمكنت القوات من تفتيش مساحة تقدر بـ 60 كم مربع وتدمير 6 مضافات لفلول "داعش" الإرهابي والاشتباك مع عناصره وابعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن المنطقة"، مبينا ان "طيران الجيش العراقي قدم اسنادا رائعا للقطعات".

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