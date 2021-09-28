2021/09/28 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات في المنطقة الشرقية في السعودية عن معاقبة فتاتين ظهرتا في فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إحداهما ترقص من شباك سيارة والأخرى تصورها، والفتاتان تلبسان ما يعتبره سعوديون، مواطنون ومشرعون، "خادشا للحياء" و"مخالفا للقيم".

ويبدو من الفيديو أنه صٌوِّر وقت احتفال عام في الشارع يقول ناقلوه إنه خلال الاحتفالات واسعة النطاق باليوم الوطني السعودي يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر.تداول مغردون الفيديو متحدثين عن "إلقاء القبض على الفتاتين"، بينما يقول بيان السلطات إنه "تم تحديد هويتهما".



إذ تستوجب التهمة الموجهة لهما غرامة مالية ولا تصل عقوبتها إلى السجن.

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