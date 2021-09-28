2021/09/28 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، عن تفتيش وتأمين مساحة تقدر بـ 60 كيلو مترا مربعا خلال العملية الأمنية التي انطلقت اليوم لتأمين جبال حمرين بمحافظة ديالى.وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان، إن "قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية 1- 4 – 20 – 23 – 110- ولواء نداء ديالى ، شرعت صباحا بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش بأربعة أهداف رئيسة في ديالى".وأضاف الموسوي، أن "العملية شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم ، وتحديدا في معسكر عائشة الذي يتخذ منه الارهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة".وتابع :" ان القوات تمكنت من تفتيش مساحة تقدر بـ 60 كيلو مترا مربعا وتدمير 6 مضافات لفلول "داعش" الإرهابي والاشتباك مع عناصره وابعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن المنطقة"، مبينا ان "طيران الجيش العراقي قدم اسنادا رائعا للقطعات"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يوجز أهداف عملية حمرين الأمنية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يوجز أهداف عملية حمرين الأمنية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).