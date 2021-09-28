2021/09/28 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على 5 مطلوبين بقضايا مختلفة ، بينهم متهم بالارهاب في بغداد ".وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية :" ان قوة من الشرطة القت القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب ، وعلى متهم بترويج المخدرات في منطقة "النهروان" شرقي بغداد ".واضاف :" ان قوة اخرى من الشرطة القت القبض على ثلاثة مطلوبين بتهمة الخطف في منطقتي "الدورة" و"هور رجب" جنوبي بغداد "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 مطلوبين في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 مطلوبين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).