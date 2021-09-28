2021/09/28 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري ينجز تصوير عبق الخلود فيلم يجسّد واقعة الطف بطريقة سينمائية حديثة بغداد – ياسين ياس انتهى المخرج أبرار الجبوري من تصوير فيلمه الجديد (عبق الخلود) الذي هو من تأليفه وإخراجه و تمثيل: إبراهيم الحليم، مصطفى ناصر، عامر علي ،سيناريو صباح رحيمة، المدير الفني ناطق سعدي ، إنتاج مؤسسة الشهداء… وعنه تحدث لـ (الزمان ) […]

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