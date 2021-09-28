2021/09/28 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلة أزياء تعاود الصدور بغداد – الزمان تجرى الاستعدادات في شعبة الإعلام في الدار العراقية للازياء لاعادة اصدار مجلة ازياء بعد ان وجه وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار مدير عام الدار العراقية للأزياء وكالة عماد جاسم بإعادة إصدار مجلة أزياء بعد توقفها منذ عام 2015.حيث تجرى الاستعدادات في شعبة الإعلام لإعداد الماكيت وتجهيز المواضيع […]

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