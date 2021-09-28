2021/09/28 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيمس بوند ..أيقونة سينمائية تبحث عن وريث { باريس (أ ف ب) – بعد أداء دانييل كريغ للمرة الأخيرة دور جيمس بوند في أحدث أفلام السلسلة الذي ينطلق عرضه الأسبوع المقبل، يُطرح تساؤل عن هوية الوريث (أو الوريثة) لهذه الشخصية الشهيرة على الشاشة الكبيرة.وقد احتفظ دانييل كريغ بهذا الدور طيلة السنوات […]

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