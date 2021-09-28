2021/09/28 | 19:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/28 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).