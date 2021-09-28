الحلبوسي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها

2021/09/28 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال استقباله نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران جنفير غافيتو، اليوم الثلاثاء، أهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية لضمان نزاهتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، “استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نائبَ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران جنفير غافيتو، والسفيرَ الأميركي لدى العراق ماثيو تولر”، مبينا ان “اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات النيابية المبكرة”،

واكد الحلبوسي خلال اللقاء، “الأهمية البالغة للانتخابات المقبلة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق”، مشيراً إلى “أهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية لضمان نزاهتها وخلق الثقة لدى المواطنين باختيار ممثليهم الذين يعبِّرون عن تطلعاتهم، ولتحفيزهم على المشاركة الواسعة”.

وتابع البيان “كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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