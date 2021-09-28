2021/09/28 | 20:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الغانمي: عدد الوافدين إلى كربلاء وصل إلى 17 مليون زائر » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:00

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي: عدد الوافدين إلى كربلاء وصل إلى 17 مليون زائر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي: عدد الوافدين إلى كربلاء وصل إلى 17 مليون زائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).