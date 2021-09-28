العراق: قبيلة تهاجم منزلا بسبب تعليق على 'فيسبوك' وتوثقه بفيديو!

2021/09/28 | 20:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم افراد من قبيلة "شمر"، منزل أحد المواطنين العراقيين، على خلفية تعليق في موقع "الفيسبوك".

وبحسب مقطع مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي، اطلع عليه NRT عربية الثلاثاء (28 ايلول 2021)، فقد تجمهرت مجموعة تدعي الانتماء لقبيلة (شمر) أمام منزل احد المواطنين من قبيلة (المياح)، متهمين اياه بـ (التهجم عليهم واهانتهم) عبر تعليق في السوشيال ميديا.

وتحدث افراد القبيلة المهاجمة بنبرة عالية داخل أحد الاحياء السكنية، كاشفين عن تفاصيل القضية التي وصفوها بـ (الاساءة)، وطالبوا بايصال رسالتهم الى زعماء (مياح).

ولم يخلوا المقطع من بعض (التجاوزات اللفظية) بين الطرفين، فيما لم يلاحظ وجود أي قوة امنية في مكان الشجار.

ولم تتمكن NRT عربية من معرفة موقع الشجار، رغم ان العديد من المعلقين اشاروا الى ان الحادثة حصلت في احدى مناطق العاصمة بغداد.

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