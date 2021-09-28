في أول جلسة استماع بالكونغرس وزير الدفاع الأميركي يدافع عن خطط الانسحاب من أفغانستان

2021/09/28 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دافع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن خطة الانسحاب من أفغانستان، وذلك في أول جلسة استماع بالكونغرس لكبار القادة العسكريين منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال أوستن إن التخطيط الذي سبق الإخلاء من أفغانستان وتمركز القوات سمح للقوات الأميركية بالوصول إلى كابول بسرعة كبيرة مع بدء الإخلاء.

وأقر بأن اليومين الأولين من الإخلاء كانا صعبين، لكنه قال إن القوات الأمريكية أعادت النظام في غضون 48 ساعة، وبدأت الجهود الجبارة لنقل عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر بشكل جدي.

وقال إن الأمر كان سيتطلب 5 آلاف جندي للدفاع عن باغرام، وإنه لم يكن ليساهم سوى قليلاً في الدفاع عن السفارة في كابول التي تبعد حوالي 30 ميلاً، والتي كانت في البداية المهمة الأساسية.

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