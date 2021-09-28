2021/09/28 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وقعت شركة العرب للدفع الالكتروني APS عقد شراكة مع كبرى شركات الاتصالات العراقية “اسياسيل ” في خطوة تعد الاولى من نوعها لتطوير الخدمة المتميزة للمشتركين من زبائن الشركة.وسيتيح هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيع عقد شراكة بين “APS” وآسيا سيل المركز الخبري الوطني.

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