"النفط" العراقية تعقد اتفاقات مع شركات عالمية لاستثمار الطاقة المتجددة

2021/09/28 | 20:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة النفط العراقية عن عقدها اتفاقات مع شركات عالمية لاستثمار الطاقة المتجددة.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة النفط هو استثمار الغاز …

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