فيديو: حميد الياسري يتقدم موكب طلبة الرميثة وهتافات ثورية داخل الضريح

2021/09/28 | 20:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تقدم قائد لواء انصار المرجعية حميد الياسري، الثلاثاء، موكب طلبة مدينة الرميثة، حيث رددوا هتافات ثورية تندد بالفساد.

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وحصل "ناس" (28 أيلول 2021)، لدخول موكب طلبة مدينة الرميثة، إلى مرقد الأمام الحسين، يتقدمهم قائد لواء أنصار المرجعية، حميد الياسري، ورددوا هتاف:

"يا حسين و خيّر موطنة إنهبالوالة غير الوطن و الجار السببللغرب صارو عبيد و صار يأمرهم يزيدغير صالح للسكن صار العراق".

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