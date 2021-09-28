الداخلية تعلن اعتقال 3 متهمين بإطلاق نار في بغداد

2021/09/28 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين تبادلا اطلاق النار ومتهم ثالث اطلق النار على احد اصحاب المولدات في بغداد.وقالت الوكالة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد حصول حادث اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد …

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