حميدتي: محاولة الانقلاب الأخيرة وما سبقتها من تخطيط

2021/09/28 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، الثلاثاء، بعض كواليس المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات، الثلاثاء الماضي، إحباطها.

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