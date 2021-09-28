وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين

2021/09/28 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كربلاء

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين، مؤكداً أن عدد الزوار وصل الى 17 مليوناً.

وقال الغانمي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) "نعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين، إذ وصل عدد زائري كربلاء المقدسة إلى 17 مليون زائر".

وأضاف ان "الزيارة تميزت بانسيابية عالية واعداد كبيرة من دول العالم دخلت للزيارة"، مشدداً بالقول "نجحنا في الزيارة وسوف ننجح في الانتخابات".

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