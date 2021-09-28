2021/09/28 | 20:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، وجود تحرك لتأمين اجتماعات فنية بين العراق والجانب الإيراني لحسم ملف المياه، فيما أشارت إلى أن المفاوض العراقي يبحث ملف المياه مع الجانبين الإيراني والتركي.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي ثامر، للوكالةالرسمية، إن "زيارة رئيس الوزراء الى طهران مع وفد وزاري عالي المستوى ضم وزير الموارد المائية، كانت مهمة، وشهدت عقد اجتماع بين وزير الموارد المائية ومسؤولين في الطاقة والمياه في الجمهورية الإسلامية".وأضاف ثامر، أن "الاجتماع تناول عدة محاور تتعلق بملف المياه المهم، وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الفنية من خلال الجانب الفني او من خلال عقد اللقاءات المستمرة خلال الفترة اللاحقة للزيارة".واكد :" ان هناك تحركاً لتأمين هذه الاجتماعات الفنية وطرح كل ما من شأنه تنسيق الجهود المشتركة"، لافتاً إلى أن "المفاوض العراقي يبحث اليوم في ملف المياه سواء مع الجانب الايراني أو الجانب التركي لضمان حقوقه المائية وتحقيق ما يلبي احتياجاته حسب المتطلبات".وأعرب، عن ترحيب وزارة الموارد المائية بكل خطوة تدعو الى التنسيق المشترك والتواصل في هذا الملف المهم لتأمين الاطلاقات المائية"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تؤكد وجود تحرك لتأمين اجتماعات فنية بين العراق والجانب الايراني لحسم ملف المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تؤكد وجود تحرك لتأمين اجتماعات فنية بين العراق والجانب الايراني لحسم ملف المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).