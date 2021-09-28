معلناً نجاح

2021/09/28 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي،

الثلاثاء، عن نجاح خطة زيارة أربعينية

الإمام الحسين، مؤكداً أن عدد الزوار

وصل الى 17 مليوناً.

وقال الغانمي خلال مؤتمر صحافي عقده في

كربلاء بحضور نائب قائد العمليات

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