إيران تحدد موعد عودة منح التأشيرات السياحية

2021/09/28 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الثلاثاء، مع نائب مساعد وزير

الخارجية الأميركية لشؤون العراق

وإيران، الأوضاع السياسية في العراق

والانتخابات النيابية المبكرة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، تلق

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