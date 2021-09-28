2021/09/28 | 20:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TIuXEaRvVDY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف سينافس الفنان والممثل انتخابياََ مع الاحزاب الاسلامية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف سينافس الفنان والممثل انتخابياََ مع الاحزاب الاسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).