2021/09/28 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تقدم الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الثلاثاء، بأول طلب له من جمهورية مصر العربية، بعد توليه منصب وزير الإعلام في بلده.وطلب قرداحي من نظيره المصري الدكتور حسين زين، بأن يعطي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تعيينه وزيرا للإعلام اللبناني..



ماذا طلب قرداحي من مصر؟ المركز الخبري الوطني.

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