مصدر يوضح تفاصيل

2021/09/28 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر امني:الاحتكاك الذي حصل في كربلاء ناجم عن عدم توقف عجلة تابعة للحشد في احدى النقاط الأمنية ، الامر الذي دفع القوات الامنية لاطلاق النار في الهواء حتى توقفت، والوضع حاليا مستقر

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يتبع

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