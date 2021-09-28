ماذا يحدث؟.. نائب من ديالى يمارس

2021/09/28 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداداليوم- بغدادحصلت (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، يوثق قيام النائب عن محافظة ديالى أحمد مظهر الجبوري وحمايته بإطلاق العيارات النارية على منزل وممتلكات أحد المواطنين في محافظة كركوك.وطالبت عشيرة المواطن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب وحمايته.ويعد القضاء العراقي الدكة العشائرية فعلا إرهابيا يحاسب بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

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