على انخفاض.. أسعار صرف الدولار مقابل الدينار بإغلاق بورصة العراق

2021/09/28 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بعد اغلاق البورصة بانخفاض سعر صرف الدولار.

وجاء سعر بيع الدولار فئة 100 دولار مقابل 147,750 دينارا عراقيا في عموم بورصات العراق

فيما جاء سعر شراء الدولار فئة 100دولار مقابل 146750 دينارا عراقيا.

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